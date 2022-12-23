Путин заговорил об изменении стратегии войны в Украине: что это значит

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". При этом глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и традиционно обвинил Украину в нежелании договариваться.

Также российский диктатор отметил, что интенсификация боевых действий в Украине "ведет к неоправданным потерям".

Эксперты говорят, что смена риторики Путина имеет несколько причин, и такие заявления адресованы как внутренней, так и внешней аудитории. ТСН.ua разбирался, что повлияло на настроения в Кремле.

Россия показывает стратегическую слабость

Военный эксперт Петр Черник в эксклюзивном комментарии ТСН.ua выделил два основных момента в заявлении президента РФ.

"Первый момент – сигнал, который Путин дает, свидетельствует, что они переходят от наступательной стратегии к оборонной. Стратегической цели ликвидировать украинскую государственность они не достигли и не достигнут. Они поняли, что попали в ловушку, и не знают, как из этой ловушки выйти. Этот сигнал, что они якобы не хотят ничего продолжать — это сигнал не нам, а коллективному Западу — мол, надо найти какую-то точку соприкосновения, чтобы посадить россиян и украинцев за стол переговоров и найти выход из этой ситуации. Для нас это неприемлемо", – подчеркнул Черник.

По его словам, сам "факт риторики, что Путин перешел к такому разговору, является признаком их стратегической слабости".

"Момент второй – мы понимаем, что они в ловушке. Это константа. Мы задаем вопрос – а каким образом им выйти? Если честно, я сам не могу понять, что им нужно сделать, чтобы дойти до этой точки переговоров. Они прекрасно осознают, что если произойдет классическое поражение в Украине, а оно произойдет, вопрос лишь времени и обстоятельств, Путин, скорее всего, потеряет свою жизнь, а Россия станет на путь распада", — объяснил военный эксперт.

Как отметил Черник, у россиян "остается один единственный логический аргумент — как можно дольше затягивать эту войну в расчете на то, что мы, украинцы, будем истощены, рано или поздно ляжет карта на их сторону, и будут какие-то сепаратные переговоры".

Оправдание для "глубинного народа"

Американский Институт изучения войны (ISW), анализируя заявления Путина, пришли к выводу, что они являются частью консолидированных усилий Кремля по оправданию войны, которую ведет Путин перед внутренней российской аудиторией, которой все чаще приходится идти на большие жертвы для достижения нереалистичных целей.

Как отмечают в ISW, российские военные не одержали никаких значительных побед в Украине с момента падения Лисичанска 3 июля. Путин и официальные лица минобороны РФ не раз представляли расплывчатые оправдания военным неудачам в последние дни, также, вероятно, в попытке приуменьшить последствия затяжной войны, считают аналитики.

Путин надеется на новые Минские соглашения?

Политолог Владимир Фесенко считает, что намеки Кремля на подготовку к затяжной войне адресованы Западу. Мол, Путин надеется, что Запад "устанет от войны и начнет договариваться".

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Политолог предполагает, что диктатор пытается повторить историю с Минскими соглашениями, но сразу "нажать" на Украину и принудить к выполнению невыгодных нам обязательств.

"К сожалению, эти соглашения подписывались под военным давлением России, когда был риск продолжения российского наступления. А сейчас наши войска освобождают украинские территории, а не наоборот. Но Путин хочет повторить этот кейс, эту комбинацию с соглашениями, но так, чтобы не повторять и собственных ошибок. Но мы этого не позволим", – подытожил Фесенко.

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