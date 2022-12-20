Путин захочет прикрыть поражение в Украине: эксперт оценил угрозы для Молдовы

Не исключено, что Путин захочет отвлечь внимание населения от поражения в Украине новой агрессией.

Российская угроза реальна для Молдовы, а состояние молдавской армии желает лучшего.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович, передает FREEДОМ.

Эксперт прокомментировал информацию руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце о том, что Россия может вторгнуться в Молдову зимой или весной 2023 года.

Он успокоил соседнюю страну, что угроза для Молдовы стала меньше, когда исчезла вероятность прорыва оккупантов к Приднестровью через Одессу и захвата всего украинского Юга.

"Мне кажется, что это заявление звучало в контексте возможного прорыва российской армии к Приднестровью. То есть, грубо говоря, создание сухопутного коридора в полном варианте на Приднестровье и заканчивая Донецкой областью. На мой взгляд, это маловероятно, практически невероятно. Я даже не знаю, что может случиться для того, чтобы россияне прорвались по украинской суше", — сказал он.

В настоящее время эксперт называет возможность нападения российской армии на Молдову достаточно гипотетической, однако предупреждает: план агрессии РФ против других государств до сих пор "у Путина на столе". Прежде всего – из-за поражения в Украине.

"Я бы не хотел оскорблять молдавскую армию, но российская угроза для них очень реальна. Серьезные проблемы могут у них возникнуть на самом деле. И действительно, вопрос существования Молдовы в нынешнем виде может стать достаточно остро для правительства Молдовы", — считает Попович.

Аналитик не исключает, что российский диктатор захочет отвлечь внимание населения от поражения в Украине новой агрессией.

"...Сейчас есть мнение, что свои неудачи на украинском фронте он попытается перекрыть другими военными операциями. На столе у него лежит Молдова, на столе лежит у него вариант с Грузией, между прочим, и на столе у него лежит вариант Северного Казахстана для того, чтобы вторгнуться в эти местности. То есть вариант, при котором неудачный ход войны в Украине он захочет прикрыть чем-нибудь более победоносным, он достаточно логичен”, — подытожил Попович.

Ранее бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил, что в заявлении руководителя Службы информации и безопасности Молдовы речь не шла о захвате Россией этой страны и призвал "быть реалистами".

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