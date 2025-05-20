Путин заинтересован в перемирии только при одном условии — аналитик объяснил настоящие мотивы Кремля

Президент России Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня только в том случае, если это поможет достичь его стратегической цели уничтожения украинской государственности.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в США Андрей Илларионов в эфире YouTube-канала Мосейчук Podcast.

"Цели известны - уничтожение государственности Украины, уничтожение украинского народа, языка, культуры, памяти. Это именно то, чем Путин занимается на оккупированных территориях - в Крыму, на Донбассе, в Таврии", - отметил Илларионов.

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По его словам, Кремль не заинтересован ни в прекращении боевых действий, ни в заключении мирного договора, если это не будет способствовать реализации задекларированных целей так называемой “денацификации” и “демилитаризации” Украины.

Аналитик также прокомментировал телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отметив глубокое расхождение позиций сторон.

"Могут ли они о чем-то договориться? Временно - возможно. Например, по обмену военнопленными. Но по принципиальным вопросам - нет. Мы видим, что Трамп пытается давить на Украину, выворачивает ей руки. Но мы не видели ни одного примера, чтобы Трамп давил на Путина - ни действиями, ни даже словами", - подчеркнул Илларионов.

По его мнению, после разговора с Путиным Трамп, вероятно, снова попытается повлиять на позицию президента Украины Владимира Зеленского.

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