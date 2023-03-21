Путин заистерил из-за снарядов с обедненным ураном и пригрозил "войной до последнего украинца"

Российский диктатор Владимир Путин устроил истерику из — за планов Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Он еще раз пригрозил нашему государству "войной до последнего украинца".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Диктатору Путину не понравилось, что Великобритания передает нашему государству снаряды с обедненным ураном, чтобы противостоять российской оккупационной армии. Несмотря на то, что современное оружие будет ликвидировать российских террористов, Путин в очередной раз заявил, что "Запад ведет войну до последнего украинца".

Разыскиваемый Международным уголовным судом в Гааге Путин добавил, что "Россия будет реагировать на такие поставки оружия".

Не понравились поставки боеприпасов с обедненным ураном также и министру обороны РФ Сергею Шойгу. Тот даже заговорил о "еще одном шаге к ядерному противостоянию".

Напомним, Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана.

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