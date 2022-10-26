"Путин замазывает кровью каждого россиянина": Жданов объяснил, зачем в РФ начали копать фортификационные траншеи

Так на внутреннем рынке пытаются убедить людей, что Украина планирует нападать на РФ.

В России усиливают и распространяют идеологическую политику посреди населения. Именно политическим шагом назвал окапывание россиян на своей территории военный эксперт Олег Жданов.

Об этом шла речь во время телеэфира канала "FREEДОМ".

"Это политика. Для того чтобы создать общественное мнение, занять людей не протестными настроениями, а, как говорится, "меньше думай – больше копай",– отметил Жданов.

По его словам, фортификационные линии россияне выстраивают не только на территории РФ, но и на временно захваченных территориях Украины.

"Это продажа на внутреннем рынке идеи, что Украина вот-вот нападет на Россию. Создание идеологии, что вокруг враги – здесь мы строим оборону, но сейчас нужно идти в военкомат, брать ружье и ехать в Украину и бить врагов. Напротив, это втягивание население в войну. Фактически Путин замазывает кровью каждого россиянина", — сказал Жданов.

Победа Украины до конца 2022: что известно

Напомним, на Западе говорят о победе Украины до конца 2022 года. Основанием для таких прогнозов стало контрнаступление ВСУ.

Также российский оппозиционный блоггер Майк Фейгин говорит, что Кремль хочет переговоров, чтобы остановить наступление ВСУ и выиграть время, чтобы перегруппироваться и накопить свои силы.

Однако для более успешного контрнаступления ВСУ нуждаются прежде всего в авиации.

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