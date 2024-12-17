Путин заплатил Ким Чен Ыну за оружие и солдат – NYT узнала сумму

Оплата производилась как наличными, так и бартером – нефтью и продовольствием.

Россия потратила до $6 миллиардов на поставку оружия и отправку северокорейских солдат.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные сеульского Института иностранных исследований Хангук.

По оценкам аналитиков, стоимость вооружений, поставленных КНДР в Россию, колеблется от $1,72 млрд до $5,5 млрд. Оплата производилась как наличными, так и бартером – нефтью и продовольствием.

Помимо оружия, Пхеньян получает оплату за отправку солдат. По данным исследования, даже при минимальных расчетах Ким Чен Ын может зарабатывать от $143 до $572 млн ежегодно за участие от 5000 до 20000 северокорейских военных в боевых действиях на стороне России.

Также читайте Военные КНДР в Курской области перед смертью не понимают опасности БпЛА: о чем это свидетельствует

Западные и украинские разведки указывают, что в Курскую область уже прибыло около 11 тысяч северокорейских солдат. Это означает, что Ким Чен Ын получил около $315 млн за первый контингент войск.

Ранее стало известно, что Россия планирует передать Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на солдат, предоставленных КНДР для поддержки российских сил в зоне боевых действий.