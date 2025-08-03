Путин запугивает "Орешником" не только Украину: на кого рассчитаны эти угрозы

Путин угрожает Орешником / © ТСН

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Запугиванение россиянами мира, в том числе ядерным оружием, заставляет президента США Дональда Трампа на это реагировать, потому что это тревожит граждан его страны.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

«Во всех разговорах россиян блефа на 99%, но они начинают пугать и граждан США, демонстрируя, что они не „в домике“, поэтому Трампу приходится сейчас занимать позицию, что больше надо помогать Украине, чтобы обескровить Россию и усилить собственную безопасность», — подчеркнул он, комментируя заявление Трампа, который в ответ на угрозы экс-президента США Дмитрия Медведева о возможности применения ядерного оружия, сказал о перемещении двух подводных лодок ближе к границам РФ.

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Эксперт отмечает, что одним из блефов россиян является вероятная российская баллистическая ракета «Орешник». Он считает эти заявления пустыми, потому что россияне так пытаются найти оправдание, почему они не победили Украину.

«Если бы не помощь Китая, то Россия бы давно накрылась и все их возможности на линии фронта. Об этом не говорит только ленивый и только глупый этого не видит. Россияне на сегодня очень зависимы от Северной Кореи, от Китая. Разговоры о том, что у них есть супероружие — это продолжение давления. Хотя на нас давить это смешно», — подчеркнул ветеран.

Гетьман скептически воспринимает заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух подлодок ближе к границам РФ.

«Перемещение двух подводных лодок ближе к России? Это вершина пирамиды США, потому что на Трампа очень влияют сенаторы, конгрессмены, граждане США. Он не может делать все, что ему заблагорассудится, потому что даже Путину приходится обращать внимание на людей, которые могут психонуть и выйти на улицы», — отмечает ветеран.

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Что предшествовало

Отметим, 1 августа кремлевский диктатор Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» якобы поступила в российские оккупационные войска. «Орешник» вступил в войска», — заявил тот.

Путин ожидает, что вопрос поставки «Орешника» в Беларусь «закроется до конца года». «Сейчас выбирается место размещения», — отметил он.

В ответ на высказывания Путина руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко с иронией напомнил о неудачном пуске «Орешника», когда тот не улетел. «Об „Орешнике“ особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачным и „Орешник“ не улетел. А здесь целое серийное производство», — написал Ковалено в Telegram.

Как сообщалось, известен один случай удара ракетой «Орешник» Украиной в ноябре прошлого года. Новых запусков этого оружия зафиксировано не было. Кроме того, говорят в разведке, пока не выявлены признаки того, что Россия продолжает испытания или тренировки с использованием этого вооружения.

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Напомним, в ноябре 2024 года российские войска впервые применили «Орешник» во время атаки на Днепр. Российский «фюрер» Владимир Путин тогда назвал удар по украинскому городу «успешным испытанием». Якобы целью ракетного удара был завод «Южмаш» в Днепре.