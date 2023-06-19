"Путин запустил развал России": Подоляк спрогнозировал, что ряд этнических регионов может отсоединиться

Развал России – исторический процесс, который будет ускорен действиями российского диктатора Путина.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

По его словам, план Путина включает в себя разрушение классической имперской России.

"То есть он бессознательно это сделал. Но безусловно, когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускаешь процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны — заявлениям, которые ты делал". от имени этой страны", — говорит Подоляк.

Он добавляет, что Россия до 1997 года развивалась как слабая демократия, а когда уже прошли выборы президента, Ельцин практически не участвовал в управлении страной.

"Они начали постепенно заходить в классическую русскую историю, где есть царь, где есть бояре и где есть соответствующая риторика, соответствующая внешняя и внутренняя политика и так далее. Это не вопрос распада, это вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году», – рассказал советник Офиса президента.



Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет у G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм.

Добавим, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о наличии рисков для захваченной Запорожской АЭС, комментируя вероятность ее подрыва российскими оккупантами.

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