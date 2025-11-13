Путин зашел в тупик: The Economist объяснило, почему Россия не знает, как победить Украину

Армия России / © Associated Press

Боевые действия между Россией и Украиной продолжаются дольше, чем вначале предполагали аналитики и мировые лидеры. В начале конфликта ожидалось, что война завершится через несколько недель, но бои зашли в тупик.

Как отмечает The Economist, Москва пока не имеет реальной стратегии победы, а Украина продолжает оказывать решительное сопротивление.

По материалу издания, основная проблема Кремля состоит в отсутствии "теории победы". Наступление российских войск летом 2025 года, которое называли третьим и самым амбициозным, обернулось провалом. Традиционная тактика — отправка небольших штурмовых групп в зону боев — дает лишь локальные успехи, которые остальные силы не могут использовать для масштабного продвижения. В то же время российские удары по украинским городам и критической инфраструктуре, включая энергетическую, преследуют цель взорвать мораль населения, но, как отмечают эксперты, подобные атаки лишь подчеркивают решимость украинцев.

The Economist отмечает, что потери российской армии очень высоки. За год, закончившийся к середине октября, общие потери выросли почти на 60% — с примерно 984 тысячи до 1,438 миллиона человек, из которых погибли от 190 до 480 тысяч военных. Несмотря на огромные потери, армия Путина не смогла захватить ни один крупный город и продолжает наступать, тратя ресурсы на попытки контролировать четыре области. По прогнозам экспертов, если темпы потерь сохранятся, общие потери могут достигнуть почти четырех миллионов человек.

Аналитики также обращают внимание на политические аспекты. Путин рассчитывал на ослабление поддержки Украины со стороны США и Европы, но Вашингтон и Брюссель продолжают финансовую и военную помощь. Санкции против российских нефтяных компаний и усиление оборонного сотрудничества с Киевом показывают, что стратегия изоляции Украины провалилась. В то же время, Европе приходится обеспечивать стабильное финансирование для продолжения обороны, и в случае политических изменений на континенте ситуация может усложниться.

Заключение Economist просто: Путин не имеет четкого пути к победе. Если Украина выдержит, Кремль рискует столкнуться с дальнейшим кризисом внутри страны, эскалацией и серьезными геополитическими потерями. В то же время продолжающаяся война уже изменила карту безопасности Европы и поставила под угрозу стабильность в регионе на долгие годы.

Раньше мы писали, что Россия бросает колоссальные военные ресурсы на захват Покровска, неся серьезные потери. Однако эта битва, независимо от ее результата на поле боя, уже наносит удар по Кремлю, будет стоить карьеры главе генштаба РФ Герасимову и серьезно ослабит влияние Путина.