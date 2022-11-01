Глава Кремля Путин заявил, что массированные ракетные удары по Украине – это ответ за атаку на Черноморский флот.

Путин заявил, что массированные удары по Украине – это ответ за атаку на Черноморский флот. Однако это является очередным публичным доказательством геноцида украинского народа.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Выражение путина – это очередное публичное доказательство генодица украинского народа. оккупанты даже не скрывают, что именно они обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины. Он также добавил, что обстрелы – "это не все", что россия могла бы сделать, тем самым усиливая давление на руководство Украины", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Бред Путина, кроме того, касался и “зернового коридора”. Фюрер заявил, что через морской путь Украина получила "воздушные и подводные беспилотники". Из-за этого РФ якобы и прекратила "соглашение".

“Подобные действия России демонстрируют их слабость и дают понять, что на фронте ВС России уступает украинским военным. Также обстрелы несут манипулятивную функцию и диктатор России считает, что таким образом украинцы опустят руки и примут "русский мир" вместо российской войны", — добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что украинская авиация нанесла 22 удара по российским войскам.

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