Путин заявил, что массированный ракетный удар по Украине был "местью", и снова пригрозил украинцам

Диктатор Путин заявил, что "это было не все", что могли бы совершить его террористы.

Российский диктатор Владимир Путин признался в военном преступлении. Он заявил, что массированный ракетный удар 31 октября по гражданским объектам был "местью за флот".

Об этом диктатор сказал 31 октября, пишут российские пропагандисты.

Путин, отвечая на вопросы своего пропагандиста, о массированном ракетном ударе по гражданской инфраструктуре признал, что это "была месть за флот". В то же время Путин пригрозил, что это было не все, что якобы могут устроить российские террористы.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", — сказал Путин.

Ракетный обстрел Украины 31 октября

Российские террористы 31 октября в очередной раз обстреляли Украину ракетами. Захватчики били по энергетической инфраструктуре нашего государства. Поэтому на время Запорожье, Черкассы, Харьков и Киев и другие регионы остались без электроснабжения и водоснабжения.

Президент Украины Зеленский сообщил, что российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет. Украинские защитники сбили 45 из них.

29 октября российские террористы заявили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Впоследствии ведомство Шойгу признало повреждение нескольких боевых кораблей. Именно из них россияне запускали свои ракеты по украинским городам, убивая украинцев. Украина официально не признала свою причастность к взрывам в Крыму.

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