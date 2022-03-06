Путин заявил, что не против диалога с Украиной и МАГАТЭ, но выдвинул свои условия

Встречаться в Чернобыле Путин заявил, что не будет.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, который развязал в Украине войну, согласились с необходимостью привлечения МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины. Также Путин согласился к диалогу с Украиной и МАГАТЭ, но при определенных условиях.

Этой договоренности они достигли во время телефонного разговора, сообщили в Елисейском дворце 6 марта.

"Президент Франции выразил президенту Путину глубокую обеспокоенность в связи с рисками для безопасности ядерных объектов, а также неотложной потребностью принять конкретные меры для преодоления этих рисков. Он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любого ущерба целостности украинских гражданских ядерных объектов, безопасность которых должна быть обеспечена в соответствии с правилами МАГАТЭ и предложениями его генерального директора", — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце добавили, что президент страны-оккупанта согласился с тем, что работа по обеспечению безопасности ядерных объектов "должна быть немедленно начата МАГАТЭ".

Макрон подчеркнул, что необходимо полностью исключить все посягательства на гражданские украинские атомные объекты. А также призвал Путина "к уважению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и доставке помощи".

В свою очередь, Путин в разговоре заверил Макрона, что вроде бы не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина. Впрочем, по его словам, такая встреча возможна не в Чернобыле, а по видеоконференции или в третьей стране.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.