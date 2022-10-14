Путин заявил, что не жалеет о развязанной им войне в Украине: у Зеленского отреагировали

Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции в Астане по итогам его визита в Казахстан.

В Офисе президента отреагировали на циничное заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он не жалеет о развязанной им войне в Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что таким высказыванием глава Кремля хочет "снять ответственность" с себя.

Об этом Подоляк написал у себя на странице в твиттере.

"Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должна было произойти — лицемерное снятие ответственности. Напомню: Украина ни на кого не нападала. Как и НАТО. Это Россия вторглась в чужую страну, терроризирует города и казнит людей. Если бы РФ не хотела этой войны, ее просто не было бы", — ответил советник руководителя ОП Путину.

Путин хочет "перемирия" с Украиной

После сокрушительных поражений российской армии на фронте глава Кремля Путин начал говорить о "переговорах" с Украиной. Но только с одной целью – чтобы выиграть время и снова пойти в наступление весной 2023 года.

Российское оппозиционное издание "Meduza" со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Путин действительно думает о возможном возобновлении переговоров, которые прекратились еще весной 2022-го. В то же время, российский президент хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями Донбасса, и "вообще не хочет обсуждать Крым". Близкие к Кремлю и правительству РФ источники рассказывают, что власти разработали новый "тактический вариант", предусматривающий введение временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по плану Кремля, могли бы российские и украинские военные без привлечения президентов обеих стран.

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