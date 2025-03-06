Путин заявил, что Россия не планирует отступать в войне против Украины

Он подчеркнул, что Кремль стремится лишь к такому варианту мирного соглашения, который будет отвечать его интересам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отступать в войне против Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Кремль стремится лишь к такому варианту мирного соглашения, который будет отвечать его интересам и "гарантировать покой на историческую перспективу".

Ранее в Кремле резко отреагировали на выступление президента Франции Эммануэля Макрона, напомнившего об угрозе РФ и призвавшего к справедливому мирному соглашению.

Напомним, что соратник премьера Словакии Роберта Фицо и вице-президент партии власти Smer-SD Эрик Калиняк заявил, мол, не видит проблемы в том, чтобы "россияне были в Киеве". Это означало бы "надежного соседа".