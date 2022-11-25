Путин заявил, что "Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо"

Российский диктатор указал на якобы плохую моральную атмосферу и расстрелы в украинских войсках, что "подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что Россия сражается не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо.

Слова Путина цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС 25 ноября.

"Украинских военных расстреливают перед строем, если они уходят с позиций", — сказал российский диктатор.

Путин указал на якобы плохую моральную атмосферу и расстрелы в украинских войсках, что "подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом".

Путин добавил, что "Россия чувствует, что делает правое дело, защищая Донбасс".

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Напомним, российский журналист и аналитик Алексей Тихонов рассказал, что Путин осознал, что всю Украину ему уже не захватить, поэтому было принято решение покинуть правобережье, которое нужно было исключительно как плацдарм для дальнейшего продвижения на юго-запад Украины.

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