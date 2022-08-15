Путин заявил, что российские войска четко выполняют все цели "спецоперации" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин, развязавший войну в Украине, снова высказался о целях так называемой "спецоперации". На этот раз кровавый глава Кремля ограничился только Донбассом.

Путин заявил, что его военные "четко выполняют все поставленные задачи спецоперации" на востоке Украины.

Об этом глава Кремля сказал, выступая на открытии форума "Армия-2022", передают российские средства массовой пропаганды.

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"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР и ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", – цитирует Путина кремлевское пропагандистское издание "Риа Новости".

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" так называемой "спецоперации" изменились. Теперь государство-террористка хочет захватить ряд территорий, кроме фейковых самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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