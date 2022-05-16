Путин заявил, что у РФ нет проблем с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но пригрозил ответной реакцией

Владимир Путин отметил, что присоединение этих стран к НАТО не создает непосредственной угрозы России.
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО. Однако глава Кремля пригрозил ответной реакцией.
Об этом он сказал на саммите ОДКБ в Москве.
"Россия не имеет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией – ред.). В этом смысле непосредственной угрозы расширения с помощью этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эти территории безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Проблемы создаются на голом месте. Соответствующим образом на это будем реагировать", — сказал он.
По словам Путина, альянс выходит за пределы своего географического предназначения и пытается все активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.
Накануне Швеция и Финляндия приняли официальные решения о вступлении в НАТО.
Напомним, военный эксперт спрогнозировал, решится ли Беларусь напасть на Украину.
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