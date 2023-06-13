Путин заявил, что украинцы живут на "исторической территории России"? и выдвинул циничный ультиматум

Маразматик Путин заявил, что "украинцы обнаглели".
Безумный российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил маразм о том, что "Украина не существовала до Ленина", заявил, что "украинцы живут на исторических территориях РФ" и выдвинул ультиматум гражданам Украины - повлиять на свою власть.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Маразматический недоисторик Путин заявил, что украинцы живут "на исторических территориях России". Он выдвинул гражданам Украины ультиматум – "повлиять на политическое руководство государства".
"Почему украинцы за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам из этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!" - заявил безумный диктатор.
Путин также устроил истерику, потому что якобы "исторические территории России могут присоединиться к НАТО".
"Они обнаглели", - воскликнул маразматик Путин.
Недоисторик в очередной раз повторил ложь о том, что "Украину создал Ленин", который с "какого-то перепуга отдал украинцам земли России".
Напомним, Путин обозвал украинцев "придурками" и похвастался ракетными ударами по энергосистеме.
Также Путин ответил, будет ли снова нападать на Киев.
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