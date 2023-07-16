Путин заявил, что "военная операция" в Украине идет по плану

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ход "военной операции", действительно войны, в Украине он оценивает положительно.

Об этом глава Кремля заявил во время интервью одному из государственных пропагандистских изданий.

Более того, Путин называет российских убийц в Украине "героями".

"Наши бойцы переходят в наступление на некоторых участках, это неожиданно для противника, все его попытки прорвать нашу оборону не увенчались успехом за все время наступления. Ход операций я оцениваю положительно", — заявил российский президент.

Путин отказался ответить на вопросы пропагандиста, какие дальнейшие задачи должны выполнять российские военные.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", — пообещал он.

Напомним, Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ. Что он сказал – читайте по этой ссылке.

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