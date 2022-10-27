Путин заявил, что война против Украины "была неизбежной", но произошла не "по вине Москвы"

Путин считает, что без массовых убийств украинцев "ситуация в России стала бы еще хуже".

Владимир Путин заявил, что война против Украины "была неизбежной", но диктатор считает, что это произошло "не по вине Москвы".

Об этом он сказал 27 октября во время своего выступления на "Валдае".

Российский диктатор заявил, что целью войны против Украины и причиной массовых убийств украинцев стало то, что "РФ хотела защитить фейковые республики".

Путин не признал поражение оккупационной армии и того, что в России недооценили Украину. Также диктатор заявил, что без массовых убийств украинцев на войне "ситуация в России стала бы еще хуже".

"Ситуация для России становилась бы хуже, если бы она не начала "спецоперацию" в Украине", — заявил диктатор.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупационная армия двинула на наше государство сразу несколько направлений. Россияне стремились захватить Киев и свергнуть законную власть и вернуть беглеца Януковича, который является государственным изменником. Путин в своем выступлении 24 февраля заявил, что целью войны против Украины является "денацификация" и "демилитаризация".

Украинские защитники очистили северную часть государства от российских террористов. Также ВСУ удалось освободить части Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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