Путин заявил, что "защитит Донбасс", а убийства украинцев назвал "благородной целью"

Диктатор заявил, что российские военные, которые в Украине убивают и насилуют мирных жителей, действуют "грамотно, эффективно и результативно".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

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Об этом он сказал 12 апреля во время встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Диктатор заявил, что российские военные, которые в Украине убивают и насилуют мирных жителей, действуют "грамотно, эффективно и результативно".

Также лидер государства-оккупанта заявил, что "защитит Донбасс, потому что считает это благородной целью".

"Целые операции по защите Донбасса будут достигнуты, они благородны – помощь Донбассу", — заявил диктатор.

Также Путин упомянул о каком-то "геноциде на Донбассе", который он не мог терпеть и то, что "столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежно, это был вопрос времени".

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.

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