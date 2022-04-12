Путин заявил, что "защитит Донбасс", а убийства украинцев назвал "благородной целью"

Диктатор заявил, что российские военные, которые в Украине убивают и насилуют мирных жителей, действуют "грамотно, эффективно и результативно".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".
Об этом он сказал 12 апреля во время встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный" в Амурской области.
Диктатор заявил, что российские военные, которые в Украине убивают и насилуют мирных жителей, действуют "грамотно, эффективно и результативно".
Также лидер государства-оккупанта заявил, что "защитит Донбасс, потому что считает это благородной целью".
"Целые операции по защите Донбасса будут достигнуты, они благородны – помощь Донбассу", — заявил диктатор.
Также Путин упомянул о каком-то "геноциде на Донбассе", который он не мог терпеть и то, что "столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежно, это был вопрос времени".
Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.
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