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Путин заявил Эрдогану: РФ остановит войну, если Киев выполнит условия Кремля

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Путин заявил Эрдогану: РФ остановит войну, если Киев выполнит условия Кремля

Associated Press

Путин заявил о якобы готовности говорить с Киевом.

В Кремле заявляют о якобы готовности к диалогу с украинскими и зарубежными партнерами для "урегулирования конфликта", но останавливать войну не собираются, пока Киев не выполнит требования Москвы.

Об этом сообщили на официальном сайте Кремля после разговора Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

"Обратите внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, используемый украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Путин сообщил Эрдогану, что "спецоперация" идет по плану. Мол, бомбит он только военную инфраструктуру.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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