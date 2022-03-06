Путин заявил Эрдогану: РФ остановит войну, если Киев выполнит условия Кремля

Путин заявил о якобы готовности говорить с Киевом.

В Кремле заявляют о якобы готовности к диалогу с украинскими и зарубежными партнерами для "урегулирования конфликта", но останавливать войну не собираются, пока Киев не выполнит требования Москвы.

Об этом сообщили на официальном сайте Кремля после разговора Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

"Обратите внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, используемый украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Путин сообщил Эрдогану, что "спецоперация" идет по плану. Мол, бомбит он только военную инфраструктуру.