Путин заявил о 617 тыс. россиян в Украине: в ГУР назвали другую цифру

Президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что на фронте в Украине находится 617 тыс. российских оккупантов. Впрочем, в украинском ГУР говорят, что численность группировки меньше.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Глава Кремля рассказал, что в начале 2023-го в армию РФ якобы было "набрано" 486 тыс. человек. Пока же, уверяет диктатор РФ, численность оккупационного войска в Украине составляет 617 тыс. человек.

Впрочем, Юсов говорит, что названная Путиным цифра – завышена. По словам представителя разведки, численность русской армии в Украине более 450 тыс. захватчиков.

Напомним, также Путин заявил о "потоке мужчин", которые готовы воевать. По его словам, в РФ произошла "частичная мобилизация", в пределах которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

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