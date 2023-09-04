Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной

Путин в очередной раз заныл, что будто бы Украина не хочет садиться за стол переговоров с РФ.
Российский президент Владимир Путин манипулирует темой переговоров. Он заявил, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров" с Украиной.
Такое заявление российский диктатор сказал на брифинге в понедельник, 4 сентября, по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передают пропагандисты.
"Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. Президент Турции поднимал эти вопросы во время нашей встречи, я это подтверждаю", — сказал хозяин Кремля.
Да, Путин в очередной раз пожаловался на Украину, потому что она не хочет садиться за стол переговоров со страной-агрессорой.
"Мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что никогда с нами обсуждалась. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", — заявил он.
Российские пропагандисты пишут, что "Россия якобы никогда не отказывалась от посреднических услуг", в том числе идущих от Китая, Африки, Турции.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения".
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