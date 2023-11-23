Путин заявил о готовности к "мирным" переговорам с Украиной: в ISW предупредили о ловушке

Украина выражает свою готовность вести переговоры, но только тогда, когда Россия выведет свои войска из международно признанных территорий.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о готовности к "мирным" переговорам в войне является ложным. Таким образом, глава Кремля хочет заставить Запад преждевременно подтолкнуть Украину к фальшивым переговорам.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики предупреждают, что Путин подобными заявлениями фальшиво сигнализирует о готовности участвовать в так называемых "мирных" переговорах в Украине.

"Путин и другие российские официальные лица регулярно ложно утверждали, что Кремль готов вести переговоры, чтобы прекратить войну, сигнализируя, что Кремль поддерживает свои максималистские цели, включая территориальные претензии и изменение режима. Официальные лица Кремля проталкивали этот нарратив, утверждая, что желает вести переговоры с Россией, предположительно, чтобы заставить западных чиновников преждевременно предлагать выгодные для России уступки, а не участвовать в содержательных, добросовестных переговорах", – пояснили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что украинские официальные лица постоянно выражали свою готовность вести переговоры с Россией, но только тогда, когда Путин выведет свои войска с территории Украины, включая Донбасс и Крым.

"ISW не заметил никаких признаков того, что Путин не сохраняет свои максималистские цели и продолжает оценивать, что преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на гораздо более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября, выступая на виртуальном саммите G20, Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от "мирных переговоров" с Украиной.

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