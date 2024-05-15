Путин заявил о готовности к переговорам, но назвал условия

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что "открыт к диалогу с Украиной ". Впрочем, это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот "конфликт" стран.

Об этом президент РФ рассказал в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, опубликованному на сайте Кремля.

"Мы хотим справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. Вместе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", — сказал Путин.

По его словам, сейчас главная проблема – это надежность любых гарантий.

"Потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и какие, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов придумывающих их", — добавил Путин.

В то же время соответствующие заявления Кремля неоднократно опровергала украинская сторона, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-либо реального решения даже не просматривались".

В то же время Путин также похвалил предложения Китая по урегулированию войны. При этом посетовал, что соответствующие идеи якобы "не находят поддержки ни у Украины, ни у ее западных покровителей".

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основывающемуся на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Зато западные элиты настойчиво пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевским властям деньги и оружие. страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы".

Напомним, ранее Путин заявлял, что Кремль готов к мирному урегулированию войны в Украине. Впрочем, только с учетом оккупированных территорий, а также с гарантиями для Москвы.

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