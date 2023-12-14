Путин заявил о "потоке мужчин", которые готовы воевать: "До конца года будет полмиллиона"

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что в РФ произошла "частичная мобилизация", в рамках которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

Об этом кремлевский диктатор сказал во время "прямой линии" 14 декабря.

"Было много иронии по этому поводу, прилепили им название "мобики". Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов", — высказался Путин.

По его словам, российская армия начала кампанию по привлечению контрактников.

"До конца года у нас был план в 412 тысяч человек, на вчерашний день было набрано 486 тысяч. Поток наших мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не сокращается. 1500 записываются ежедневно. До конца текущего года будет полмиллиона человек. Ну зачем нам мобилизация?", — заявил диктатор.

Напомним, Путин подписал указ об увеличении своей армии. Речь идет об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2,2 миллиона человек. В частности, 1,3 из них – военные. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой "СВО" и "расширением НАТО".

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