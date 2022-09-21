Путин заявил о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в России из-за войны против Украины. Кремлевский диктатор также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

Об этом президент РФ заявил 21 сентября во время срочного обращения к россиянам.

Так, Путин сказал, что он поддерживает "присоединение" оккупированных территорий к России.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума. Для того чтобы люди могли высказать свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", – заявил он.

Напомним, Путин объявил в России частичную мобилизацию.

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