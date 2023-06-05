Путин заявил о "вторжении ВСУ": в РФ показали тревожное "обращение" диктатора — видео

В РФ по радио и ТВ транслировали паническое обращение Путина из-за "вторжения ВСУ".

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях России на радио и телевидении прозвучало обращение диктатора Владимира Путина о якобы вторжении Вооруженных сил на территорию РФ. Путин "призвал россиян эвакуироваться вглубь страны и объявил военное положение". Местные власти и Кремль заявили, что это фейк.

Об этом пишет "Медуза" и пропагандистские СМИ России.

"Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации", — говорилось в якобы обращении.

Власти регионов назвали "обращение" фейком, созданным с целью посеять панику среди населения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о взломе радиостанций и сейчас контроль восстановлен.

Путин заявил о "вторжении ВСУ и НАТО на территорию России"

Напомним, Олег Жданов рассказал, что у Путина есть мощный компромат на скандального премьера Венгрии Виктора Орбана.

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