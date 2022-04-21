Путин заявил Шойгу, что не хочет дальнейшего штурма Мариуполя

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовсталь" в Мариуполе, отдал приказ отменить его.

Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в "Азовстале" так, чтобы муха не пролетела", — сказал он.

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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