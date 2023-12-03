Путин заявлениями о войне снимает с себя ответственность за потери – военнослужащий ВСУ

Заявление президента-диктатора России Владимира Путина об активной обороне сказано не просто так. Оно снимает с него ответственность за потери армии РФ.

Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Если бы россияне докладывали своему населению, что проводят наступательные действия, атаки, тогда бы встал естественный вопрос – а где успехи? Есть ли необходимость при таких человеческих потерях атаковать Авдеевку? А так обоснование – мы в обороне, и все жертвы только для того, чтобы удержать наши позиции", — объяснил Тимочко.

Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), министр обороны России Сергей Шойгу продолжает говорить, что российские войска ведут в Украине активную оборону. Так он пытается скрыть факт отсутствия каких-либо побед на фронте, в том числе по захвату Авдеевки.

Шойгу и Путин операции по захвату Авдеевки стали называть активной обороной после того, как в начале октября 2023 года механизированные подразделения не добились тактических успехов. С начала октября оккупанты продолжают бросать пехоту на штурмы возле Авдеевки. Там продолжаются жестокие бои.

Слова российского высшего военного руководства об активной обороне вокруг Авдеевки намеренно вводят в заблуждение. ВСУ никогда не проводили масштабные наступательные операции в районе Авдеевки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Авдеевка является статической украинской оборонной позицией с 2014 года.

Напомним, Владимир Путин увеличивает численность своей армии – он подписал соответствующий указ. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой "СВО" и "расширением НАТО".

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