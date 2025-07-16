Путин ждет 50 дней: как Россия пытается истощить Украину до ультиматума Трампа

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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50-дневный ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом по заключению мирного соглашения в Украине, дал Кремлю новую возможность усилить летнее наступление. Президент США пригрозил России жесткими санкциями против энергетического экспорта, если соглашение не будет достигнуто в установленные сроки. В Москве это время рассматривается как шанс изменить ситуацию на фронте, пока Вашингтон не перешел к действиям.

Об этом пишет издание AP.

Однако в Украине считают, что в этот период Россия вряд ли сможет добиться серьезных успехов. Сопротивление украинских войск остается устойчивым, несмотря на давление на фронте и регулярные воздушные удары по Киеву и другим городам. Нехватка живой силы и боеприпасов заставляет украинскую армию сконцентрироваться на удержании позиций, а не на контрнаступлении. Но даже в такой ситуации, как отмечают аналитики, Киев не готов принять требования Кремля.

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Среди главных условий, на которых настаивает Владимир Путин, — выведение украинских войск из аннексированных регионов, официальный отказ от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ. Все эти пункты уже были публично отвергнуты Украиной и ее союзниками.

Цели Кремля на востоке

С начала весны Россия активизировала наступательные действия в Донецкой области. Основной целью остается захват опорных пунктов Покровска и Константиновки. Российские войска ведут медленное продвижение, постепенно захватывая села вокруг этих городов, пытаясь перерезать пути снабжения и создать условия для окружения украинских подразделений.

Успех на этом участке открыл бы россиянам дорогу в Славянск и Краматорск, а дальше — к контролю над всей Донецкой областью. Следующим шагом, как предполагают в Генштабе Украины, может стать попытка продвижения по Днепропетровщине. В частности, город Днепр, с населением почти миллион, потенциально рассматривается Москвой как стратегическая цель.

Расширение боевых действий в этом регионе могло создать дополнительное давление на украинское общество и заставить Киев пойти на уступки.

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В Луганской области Москва пока не демонстрирует приоритет полного захвата территории. То же касается Херсонской и Запорожской областей — здесь у России нет ресурсов для масштабных наступательных операций. Попытка форсировать Днепр или полностью охватить Запорожье выглядит маловероятно без существенного увеличения личного состава.

Наступление в Сумской области и "буферная зона"

Российские войска продолжают наступление в северо-восточном направлении, захватив несколько сел в Сумской области после украинского рейда на Курщину в августе 2024 года. При этом ВСУ удерживают присутствие на границе и, по словам украинских официальных лиц, сдерживают до 10 000 российских военных на этом участке.

Путин назвал наступление в Сумской области "частью формирования буферной зоны" для защиты территории России от атак. Столица региона, город Сумы, расположена всего в 30 км от границы. По словам президента РФ, пока планов по его захвату нет, но такая возможность "не исключена".

Аналитики считают, что у Москва нет достаточно сил для взятия Сум. Аналогичная ситуация в соседней Харьковской области, где российские войска также перешли в наступление, однако не смогли прорвать украинскую оборону.

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По мнению некоторых обозревателей, Кремль может попытаться использовать временное продвижение в Сумской и Харьковской областях как разменную монету на переговорах. В частности, обменять часть новых захватов на контроль над остальными Донбасом.

"Сценарий территориальных обменов в рамках переговоров вполне реален", - заявил в комментарии пророссийский политолог Михаил Карягин.

Москва давит, Украина надеется на спасительную поддержку Запада

Украинские военные командиры считают, что нынешний темп наступления России свидетельствует не о готовящемся рывке, а о попытке постепенного истощения. Войска РФ продвигаются медленно, понеся значительные потери и не достигая стратегических прорывов. По оценкам украинской стороны, даже такая ползучая тактика дорого обходится самой России.

Украина, в свою очередь, вынуждена полагаться на беспилотников. Именно дроны стали ключевым инструментом сдерживания российского давления. Благодаря им ВСУ обнаруживают концентрацию техники, наблюдают за перемещениями подразделений и даже охотятся на отдельных солдат. Эта война все больше превращается в конфликт “глаз и дронов”.

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Даже российские военные комментаторы признают, что именно благодаря искусному применению БПЛА украинцам удается сохранять контроль над критическими направлениями. По их логике, Кремль пытается "заставить Украину истекать кровью" путем многовекторного давления на фронте, усиливая удары по инфраструктуре и не давая украинцам передохнуть.

"Российская армия стремится истощить противника настолько, чтобы тот упустил возможность удерживать оборону, а многочисленные локальные наступления постепенно слились в несколько значимых прорывов, которые изменят ход войны", - пишет в своем отчете московский аналитик Сергей Полетаев. "Для Кремля ключевое не само продвижение, а разрушение армии противника как целостного организма".

Задержки в снабжении оружием вызывают разочарование

На этом фоне в украинской армии растет раздражение из-за нехватки вооружения. Задержки со стороны США заставили ВСУ уменьшить объемы артиллерийского огня и свести к минимуму активные действия по некоторым направлениям, сообщают украинские военные на востоке. Все это происходит на фоне все более интенсивных атак РФ.

Администрация Трампа со своей стороны не планирует прямого финансирования поставок, но предлагает странам Европы самостоятельно закупать американское вооружение для передачи Украине. В частности, речь идет о системах ПВО Patriot, в которых Киев нуждается больше всего.

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Аналитики считают, что именно европейские партнеры способны в ближайшее время обеспечить основную часть потребностей Украины – от боеприпасов до дронов.

"Темп наступления России растет, и летнее давление, по всей вероятности, окажется серьезным испытанием для ВСУ", - считает Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

По его мнению, если Европа будет способна оперативно закрыть критические пробелы — в частности путем закупок у США, — Украина сможет сохранить устойчивость даже в условиях интенсивной фазы войны.

Ранее Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если мирное соглашение не будет заключено в течение 50 дней. Он четко дал понять, что "тарифы будут введены и другие санкции будут наложены".

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