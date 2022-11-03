Путин ждет "генерала зиму" в надежде, что он поможет армии РФ не потерпеть позорного поражения в войне — Боррель

Глава Кремля Владимир Путин ждет "генерала зиму", поскольку надеется, что он поможет российской армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.

Такое мнение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.

"3 миллиарда евро (военной помощи – ред.) поступили от Европейского Фонда Мира. Еще 19 миллиардов поступили от Европейского Союза и от стран-членов, чтобы поддержать Украину финансово, экономически, предоставлением гуманитарной помощи и материальных ресурсов, чтобы украинцы могли пережить эту зиму "Зима приближается , и пути ждет "генерала зиму" в надежде, что это поможет российской армии ", — сказал Боррель.

Топ-дипломат призвал страны Запада поддержать Украину, которая защищает свое государство.

"Сейчас, больше чем когда-либо, мы должны поддерживать Украину и ее народ. Они воюют, защищая свою страну, и мы имеем моральную обязанность, чтобы им помогать", — подчеркнул Боррель.

Прогноз войны на зиму

По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, боевые действия зимой не утихнут, а будут активными. А морозная, сухая погода позволит украинским военным выполнять боевые задания и проводить контрнаступление. Он считает, что украинская армия подойдет к зиме более подготовленными, чем российские кафиры, за счет помощи западных союзников.

Военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что с наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли. Кроме того, по его оценкам, если почва зимой замерзнет, танки и тяжелая техника смогут маневрировать, и тогда характер боевых действий останется неизменным. Если будет мягкая зима, тогда техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

Россия потеряла 278 самолетов – вдвое больше, чем во время войны в Афганистане

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