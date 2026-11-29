Радослав Сикорский / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин может быть готов к серьезным переговорам только после того, как его попытки сломать украинцев этой зимой терпят неудачу. Пока Москва продолжает выдвигать нереалистичные требования.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Clash Report.

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«По моим нынешним оценкам, Путин все еще надеется сломать украинцев этой зимой. Возможно, только если ему не удастся сломать их, он будет готов к серьезным переговорам, ведь сегодня он выдвигает абсурдно нереалистичные требования», — заявил он.

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По словам польского министра, такой подход к переговорам имеет давние корни.

"Традиция советской дипломатии состоит в том, чтобы требовать 1000% в надежде, что другая сторона даст 50%", - пояснил Сикорский.

Как в Польше оценивают заявления России о безопасности

Отдельно глава польского МИД высказался по поводу заявлений Москвы о якобы мирных намерениях в отношении соседних государств и стремлении создать новую архитектуру безопасности.

«Когда Россия говорит, что не имеет плохих намерений относительно своих соседей и стремится к новой архитектуре безопасности, я отвечаю им: "Ребята, у нас была такая шутка: что такое безопасная граница Советского Союза? Безопасная граница Советского Союза — это та, с обеих сторон которой стоят советские солдаты»

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Российские угрозы Польше

Сикорский также указал на разницу между действиями Москвы и оборонной политикой западных стран.

«Правда в том, что россияне угрожают нам и совершают разные пакости, тогда как мы придерживаемся чисто оборонительной тактики».

Министр увязал это, в частности, с демократическим устройством западных государств.

«Частно это обусловлено самой нашей структурой, ведь мы демократические государства. У нас же нет "эскадронов смерти", которые можно было бы отправить в Москву, не правда ли?»

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По его словам, Польша не собирается соответствовать России аналогичным методам.

«Мы не собираемся поджигать российские торговые центры или взрывать российские поезда – в отличие от того, что они пытались делать в Польше», – подчеркнул Сикорский.

Зеленский предупредил о самой тяжелой зиме для Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что зима 2026-2027 годов может стать самой сложной за время полномасштабной войны. По его словам, Россия пытается разрушить украинские города и даже отрезать один берег Днепра от другого, атакуя мосты.

«Мы должны защищать наши города. Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор», - подчеркнул Зеленский в интервью BBC.

В то же время, бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что Путин продолжит использовать зиму для усиления давления на Украину. Однако, по его оценке, страна сейчас лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем в прошлом.

Ранее Зеленский также очертил два возможных сценария на зиму: мирные переговоры с Россией или последующую эскалацию войны. При этом дипломатическое завершение боевых действий остается приоритетом для украинских властей.

Премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина должна быть готова к длительной войне с Россией и планировать развитие государства, исходя из максимально критического сценария.

В то же время генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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