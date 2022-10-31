Путин ждет зиму, чтобы спланировать новую фазу войны против Украины — ISW

Владимир Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменят ли страны Запада отношение к Украине.

Аналитики из Института изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин будет ждать зимнего периода, рассчитывая, что в 2023 году снизится уровень поддержки Украины странами Европейского Союза.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Стратегия Путина по Украине предусматривает проведение военных операций в условиях суровой зимы, которая может "сломать" волю стран Европейского Союза. Кроме того, диктатор надеется на успех ВС РФ зимой. Российская частичная мобилизация резервистов, только что завершившаяся, убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или на эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях.

В отчете ISW также сказано, что, ограничивая поставки энергоресурсов в Европу, Кремль рассчитывает, что население ЕС будет оказывать давление на свои правительства, на фоне которого европейские власти примут требования Москвы прекратить поставки оружия и другие формы поддержки Украины.

"Европейские лидеры готовы к тому давлению, с которым они, вероятно, столкнутся в начале холодного сезона. Путин может надеяться, что они не смогут выдержать это давление в течение всей зимы. Уже весной 2023 года у Путина будет возможность наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев и решать, отправлять ли своих призывников в бой или выбрать другой способ решения этой проблемы", — подытожили аналитики в своем отчете.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — сказал он.

В американской разведке считают, что украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

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