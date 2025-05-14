Путин жертвует тысячами солдат ради политических целей — анализ ISW

Российские военные / © Associated Press

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Несмотря на колоссальные потери и замедление наступления, Россия продолжает увеличивать численность своих войск в Украине, жертвуя тысячами жизней ради политических целей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

13 мая Путин заявил, что ежемесячно к армии РФ присоединяются 50-60 тысяч «добровольцев». Однако аналитики подозревают, что эти цифры завышены. Примечательно, что Путин не уточнил, когда именно был достигнут такой уровень рекрутинга.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году на контрактную службу поступили около 450 тысяч человек, еще 40 тысяч — в «добровольческие» формирования. Тогда он подчеркнул, что Москва планирует «удерживать этот рост».

В начале марта 2025 года заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что планы России «в основном» позволят именно восстанавливать боевые потери при условии сохранения текущих темпов наступления.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за три месяца численность российских войск в Украине выросла с 603 до 623 тысяч.

Аналитики ISW считают, что Кремль не только восстанавливает утраченные силы, но и постепенно увеличивает численность войск.

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Несмотря на замедление темпов продвижения в 2025 году, Россия продолжает нести значительные потери личного состава. По словам экспертов, уровень потерь сейчас сопоставим с осенними показателями 2024 года, когда активизировались наступательные действия.

Согласно аналитикам ISW, российское командование способно поддерживать численность своих войск за счет быстрой переброски на передовую недостаточно подготовленных новобранцев, которых готовят всего месяц перед отправкой в Украину. Такая ограниченная подготовка, вероятно, снижает боеспособность солдат и затрудняет проведение сложных боевых операций.

«Сейчас российское военное командование предпочитает отправлять слабо подготовленных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы, чтобы постепенно продвигаться вперед, несмотря на высокий уровень потерь на каждый полученный квадратный километр. Задача этой тактики — усилить давление на Украину и Запад, заставив их пойти на уступки на продолжающихся переговорах. Одновременно Россия пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки со стороны США, реализуя дальнейшее продвижение на фронте», — говорится в отчете.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 14 мая.

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