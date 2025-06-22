Президент России Владимир Путин продолжает верить в свою непобедимость / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин продолжает верить в свою непобедимость, что заставляет его выдвигать претензии на четыре украинских области. Однако реальная ситуация на фронте и в рядах российского военного руководства свидетельствует о неминуемом поражении России.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.

По его словам, Путин уверен в своей победе, поскольку получает исключительно положительные доклады от своих военных командиров. Вся система информационного обеспечения в России полностью подконтрольна кремлевскому лидеру.

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«Одним из факторов того, что Украина, несмотря на меньшие ресурсы и количество войск, смогла успешно сдерживать российскую агрессию, есть организованность, эффективное управление и решительность. Вы провели колоссальную работу по борьбе против этой силы», — подчеркнул Дептула.

Он также добавил, что Россия не преуспевает благодаря профессионализму, а скорее из-за желания угодить руководству. Именно поэтому у Путина сложилось заблуждение о ходе войны — он верит в победу, в то время как реальность демонстрирует обратное. Ожидается, что до настоящего положения вещей он дойдет только в случае масштабной катастрофы.

«У нас это называют „пить воду из своей ванны“ — когда человек настолько оторван от действительности, что верит в собственные иллюзии. В России эта система стала частью государственного управления», — отметил он.

В итоге Дептула подчеркнул, что продвижение по службе в российской армии не базируется на профессиональных качествах или лидерских навыках.

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Напомним, глава РФ Владимир Путин в Петербурге сделал очень агрессивные заявления по Украине. Эти высказывания диктатора демонстрируют свое истинное отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

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