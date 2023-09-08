Путин живет в реальности фильма ужасов: Подоляк рассказал о расстройстве личности главы кремля

Глава страны-агрессорки Владимир Путин – иррациональный, аффективный человек с психоэмоциональным стойким расстройством личности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 8 сентября.

"Я думаю, что Путин, во-первых, находится в таком психоэмоциональном состоянии, что ему постоянно снится Зеленский. И это выглядит как "Кошмар на улице Вязов", помните, Веса Крейвена фильм. И я думаю, что рано или поздно в принципе Путин во сне получит все, что он должен получить. К сожалению, эта война должна закончиться именно конкретным приговором для Путина... Я имею в виду, что нет никакого другого финала в этой войне, кроме юридического преследования Путина", – заявил он.

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Подоляк подчеркнул, что Путин не является человеком, живущим в нашем с вами мире.

"Это иррациональный, аффективный человек с психоэмоциональным стойким расстройством личности. И, безусловно, он будет нести любой бред. Этот бред не надо анализировать. Он не имеет никаких последствий, кроме одного. Он должен показать всем другим, кроме Украины, что нужно ускорить финал этой войны, который только один – Россия в таком виде должна проиграть", — резюмировал советник руководителя Офиса президента.

Напомним, украинская ведьма, предсказавшая смерть Пригожина , рассказала, как умрет Путин.

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