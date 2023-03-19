Путин знает, что ВСУ готовят для Крыма "огневый дождь", и готов к сдаче — Арестович

Бывший советник ОП обратил внимание на нетипичное поведение кремлевского диктатора во время визита в Крым.

Путин уже мысленно попрощался со своей имперской "жемчужиной" – временно оккупированным Крымом. Он знает, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют нанести по полуострову массированное огневое влияние.

Об этом сообщил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, блоггером и правозащитником Марком Фейгиным, обсуждая визит Путина в оккупированный Крым.

"Если на годовщину "присоединения" Крыма нет публичных обещаний его защитить – это значит, что Путин просто не хочет "отвечать", — отметил Арестович.

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Экс-советник ОП обратил внимание на то, что во время своего приезда на полуостров Путин был весьма молчалив и не давал обещаний обеспечить крымчанам пресную воду, защиту, "мощь" российской армии или хотя бы уцелевший от РСЗО HIMARS Крымский мост.

По словам Арестовича, армия РФ активно укрепляет свою оборону и роет окопы на полуострове, что также свидетельствует о том, что в Кремле мысленно смирились с возможной сдачей Крыма.

"Еще раз построим эту цепочку. Крым — это жемчужина в короне Путина. Это венец его 22-х летнего правления, квинтэссенция его политики... И вот хирургическим пинцетом у Путина эту жемчужину вынимают, а он даже не пытается сопротивляться", — отметил экс-советник ОП.

Арестович прогнозирует, что Украина вместе с Западом добьется выхода ВСУ к админгранице Крыма, и тогда по полуострову начнется "огневой дождь". "Более того, Путин прекрасно отдает себе отчет в этой перспективе", - резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь 18 марта по случаю девятой годовщины аннексии Крыма.

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