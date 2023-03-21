Путин знает о негативном ходе войны для него – Белый дом

Активные бои сейчас идут только у Бахмута Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин знает об отрицательном течении войны для него, поскольку более 50% территории, которую РФ оккупировала с начала полномасштабной войны, были отражены силами ВСУ.

Об этом на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"А активные бои сейчас только вокруг Бахмута. И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что США работают над предоставлением боеприпасов Украине, чтобы она была подготовлена к войне на следующие недели и месяцы.

Напомним, 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 350 миллионов долларов.

Джон Кирби также отметил, что США продолжат поддерживать Украину, потому что поражение нашего государства обошлось бы американским гражданам в будущем больше денег и даже "американской крови".

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