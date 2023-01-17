"Путин знает о возможных непредсказуемых последствиях" — Тихановская о риске привлечения войск Беларуси к войне

Тихановская напомнила, что РФ 24 февраля напала на Украину из Беларуси и обстреливает регионы.

Военные учения, которые начались в Беларуси с участием армий РБ и РФ 16 января и продлятся до 1 февраля, направлены на то, чтобы напугать белорусский народ возможностью войны и отвлечь внимание украинцев.

Такое мнение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская агентству Reuters в кулуарах Давосского форума.

Кроме того, она говорит, что этими учениями Беларусь создает впечатление, что диктатор Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать конфликта.

"Другая цель – угрожать украинцам, отвлечь их и переключить внимание их войск с восточной части страны на северные границы", — сказала лидер белорусских демократических сил.

Тихановская напомнила, что именно режим Лукашенко позволил Путину использовать белорусскую территорию как стартовую площадку для ракетных ударов по Украине, взлетел истребителей и вторжение в Украину в начале широкомасштабной войны.

Сейчас она сомневается в возможности повторения сухопутной атаки против Украины с территории Беларуси. Впрочем, Тихановская указывает, что продолжение ракетных ударов вполне реальный сценарий.

"Сомневаюсь, что возможная атака может произойти с земли, но ракеты могут быть запущены с территории Беларуси в любой момент... Режим Лукашенко не уверен, что если он отправит войска воевать с российской армией в Украину, белорусы не перейдут на другую сторону, не скроются и не предадут его, поэтому статус-кво удобен Лукашенко и Путину. Путин знает, что участие белорусских войск может привести к непредсказуемым последствиям", — сказала Тихановская.

Что известно о военных учениях в Беларуси

Масштабные учения военной авиации белорусов и россиян стартовали 16 января. Ожидается, что они продлятся до 1 февраля.

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Эти учения привлекли особое внимание из-за опасений, что Беларусь может непосредственно участвовать в новом российском наступлении на Украину.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко 16 января заявил, что Украина пока не фиксирует увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ Украины. Также пока не было никаких мер в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат убеждает, что повторение десантной операции в окрестностях Киева — сегодня совсем нереалистичный сценарий.

Между тем, украинские военные пристально следят за учениями на севере страны и готовы реагировать. Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк сообщил, что продолжается минирование танкодоступных участков местности и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

В ISW считают прямое участие Минска в войне против Украины маловероятным. По их данным, на границе Беларуси с Украиной находится враждебная сила, но такой вариант (нападения – ред.) может быть запасным в России.

В Пентагоне также не видят признаки наступательных действий со стороны Беларуси.

А вот польский эксперт говорит, что все признаки указывают на вступление Беларуси в войну.

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