Путин знает: в Кремле впервые прокомментировали поражение в Харьковской области

В настоящее время продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

Спикер российского президента Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, которое в Кремле называют "перегруппировкой войск".

Как сообщают средства массовой пропаганды РФ, Песков на вопрос "Как Путин отреагировал на перегруппировку сил?", ответил, что российскому президенту все докладывают и так называемая "специальная военная операция" продлится до конца.

"Конечно, все происходящее, любые действия военных во время СВО (ред. — "специальная военная операция") докладывают верховному главнокомандующему. Он находится в круглосуточной связи и с министром обороны, и с военачальниками. Иначе и быть не может в ходе СВО. СВО продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", — отметил пресс-секретарь главы Кремля.

Стоит отметить, что в Харьковской области успешно продолжается контрнаступление ВСУ, которые освободили уже от российских оккупантов десятки населенных пунктов. Как отметили в Генштабе ВСУ, в настоящее время продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, при отступлении российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. Эта тенденция сохраняется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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