Путина лечат западные врачи, поэтому он до сих пор жив – ГУР

По словам Скибицкого, если бы лечением Путина занимались российские врачи, он бы уже умер.

Российский диктатор Путин действительно болен, его лечение занимаются лучшие западные врачи. Поэтому он до сих пор жив.

Об этом заявил заместитель председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Defli.

"К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские – все бы закончилось быстрее", – сказал он.

Напомним, в Сети постоянно ходят слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья Путина. Такую информацию подвергали и украинские чиновники. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком. Это же говорил и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Публицист и политолог Михаил Шейтельман также заявлял, что Путин серьезно болен, многочисленные слухи о его плохом состоянии здоровья подтверждаются внешним видом с телеэкранов.