Путина могут ликвидировать по сценарию Усамы бен Ладена – экс-вице-премьер-министр РФ

Президента России Владимира Путина могут ликвидировать западные спецслужбы, использовав сценарий, по которому убили террориста и лидера международной исламской террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

Об этом заявил бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох, последние годы проживающий за рубежом, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что разные группировки вокруг Путина между собой не сильно ладят.

"Между ФСБ – СВР с одной стороны и ГРУ – с другой идут постоянные "окопные войны". А есть еще Росгвардия и ФСО, которые также представляют отдельные "кланы". То, что сейчас вышла наружу критика Кадырова и Пригожина в адрес Минобороны – яркий" доказательство этих межусобиц", – уточнил Кох.

По оценке Коха, политическая "верхушка" России не способна на свержение режима Путина, поскольку просто не способна договориться между собой.

Более вероятно сценарий – когда за устранение Путина возьмутся западные спецслужбы, устроив операцию вроде ликвидации Усамы бен Ладена или Касема Сулеймани.

"Увлеченные генералы и гражданское окружение Путина скажет, мол: "Спасибо, вы нас спасли, давайте мы заканчиваем войну и все сваливаем на Путина". И всех это устроит: и Запад, и российскую "верхушку", — предположил Кох.

Путинская мобилизация и рост недовольства в России

Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что мобилизация в России плохо закончится для Путина. Мобилизированные, которым удастся выжить на войне, могут поднять вооруженное восстание, как это было в царской России.

Пионтковский считает, что сейчас идет первая фаза гражданской войны в РФ. Кремлевские чиновники стали искать виновных в проигрыше на войне.

Также, по его мнению, после того, как ВСУ вернут Херсон, Москвой будут уничтожены либо российские генералы, либо Путин.

По данным американского Института изучения войны, Путин воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в лучшей конфигурации.

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