Путина могут убить уже в этом году: российский политик сообщил, кому удастся это сделать

Путина могут убить уже в этом году: российский политик сообщил, кому удастся это сделать

Путина ликвидировать могут в этом году.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев допустил вероятность того, что Владимира Путина может убить кто-нибудь из его окружения, но не из ближайшего.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Радио НВ.

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"Я уверен на 90%, что в этом году это произойдет. Но я не знаю, кто это [сделает]. Это может быть кто-то из его окружения. Это не будет ближайший окружение, а второй круг, который может быть мотивирован российским бизнесом или [кем то другим]. Его может убить восстающий русский народ, и это тоже очень вероятно, потому что проблемы будут расти. Если у народа будет оружие и лидер, то это может произойти", — сказал он.

Также, по словам оппозиционного политика, Путина могут убить украинские или западные военные.

"Это тоже вероятно. Угроза всему миру, которую сейчас создает Путин, говоря о ядерном оружии, очень велика. Если Запад поверит, что угроза реальна, тогда они будут что-то с этим делать", — добавил он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессора Владимир Путин опасается. Журналист пишет, что есть вероятность, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

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