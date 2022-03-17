"Путина можно остановить только силой и у НАТО нет такой силы": Подоляк анонсировал новую коалицию

"Путина можно остановить только силой и у НАТО нет такой силы": Подоляк анонсировал новую коалицию

Советник главы ОП сказал, что будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день НАТО не производит впечатления на Кремль, поэтому украинские власти хотят завершить войну с новой коалицией, которая остановит Россию, если та снова захочет на кого-то напасть.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

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"Для нас важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. У НАТО нет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они круты", – рассказал глава президентского офиса.

Он подчеркнул – "правда заключается в том, что величайший военный союз в истории человечества не производит впечатление на Кремль".

"Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутренний рынок, чтобы сделать справедливым вторжение в Украину и другие страны. Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если та снова захочет на кого-то напасть", – рассказал Подоляк.

Он заверил, что это будет не такой документ, как Будапештский меморандум, а конкретное условие, отвечающее всем нормам международного права.

"Шаг за шагом будут описаны механизмы, которые превратятся в жизнь, если снова дойдет до нападения на Украину. Мы хотим убедиться, что мы снова не останемся одни на поле битвы. Страны, которые будут гарантами, примут на себя определенные обязательства. В будущем этот документ может быть построен, и на его основе будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы", – считает советник главы ОП.

Он также сообщил, что пока не может сказать, какие страны уже присоединились к этой декларации безопасности, ведь переговоры продолжаются. Тем не менее, соответствующую тему президент Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время их визита в Киев.

"Это была одна из ключевых тем встречи. Руководители этих стран хорошо отдают себе отчет в рисках, связанных с Россией", — добавил Подоляк.

Он также отметил важность того, чтобы Польша присоединилась к новому союзу.

"Польша сегодня – один из лучших друзей Украины. Мы безгранично благодарны за оказанную помощь и считаем, что Польша и Украина должны вместе участвовать во всех переговорах по безопасности в Европе", – рассказал советник главы ОП.

Полную версию интервью Подоляка о переговорном процессе Украины и России читайте здесь.