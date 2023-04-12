Путина на применение ядерного оружия может толкнуть единственный шаг ВСУ: Арестович назвал "точку бифуркации"

Хозяина Кремля сдерживает от использования ядерного арсенала позиция Китая, если же он решит применить ядерное оружие, то не будет бить по густонаселенному городу.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал условие, при котором президент государства-агрессора Владимир Путин может решиться на применение ядерного оружия.

Об этом он говорил в интервью Василию Голованову.

По мнению Арестовича, ядерный арсенал России может быть использован в случае активных шагов ВСУ по деоккупации Крымского полуострова.

"Например, попытка украинских войск зайти в Крым. Это может быть точкой бифуркации", – отметил он.

В то же время Арестович подчеркнул, что не верит в такое развитие событий, поскольку лидер Китая четко высказал позицию по поводу недопустимости применения в войне ядерного оружия.

"Китай – последний политический, экономический партнер [России]. Он категорически против даже разговоров о ядерном оружии”, – подчеркнул военный эксперт.

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Однако Алексей Арестович напомнил, что после подписанного Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве меморандума, одним из пунктов которого было осуждение даже ядерной риторики, уже через 4 дня хозяин Кремля заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси.

“В Китае справедливо приняли это как плевок в спину. Я не думаю, что это игра”, – заметил он.

По мнению Арестовича, если Путин все же решит применить ядерное оружие, то не будет бить по густонаселенному городу, потому что это масштабное преступление против человечества, которое получит однозначно негативную реакцию от всего мира и может спровоцировать глобальный ядерный конфликт.

“Человек, сидящий в 20 метрах от своих собеседников, точно не хочет гибели цивилизации и себя в ней, иначе зачем строить все эти дворцы. С военной точки зрения, они не будут бить по большому городу, а по Вооруженным силам, по скоплению войск”, — предположил эксперт.

По его словам, одноразовое применение тактического ядерного заряда Россией может привести к гибели и ранению многих украинских военных, но не означает, что Украина перестанет воевать. Многократное применение этого оружия будет означать ядерное отравление европейской части Беларуси и РФ, где живут вобщем 40 млн человек.

“Стратегия шантажа не пройдет, он это понимает. А вот последствия после применения ядерного оружия они не просчитывают. Он не знает, как отреагирует Запад, тот же Китай. Дорога к ядерному шантажу – это путь к объединению Запада и Китая в общей антипутинской позиции. Это очень опасная игра для России и конец ей и Путину”.

Напомним, российский президент Путин напугал Европу своими намерениями разместить ядерное тактическое оружие на территории Беларуси. Но есть другое мнение о том, что вместо Беларуси Путин может разместить "ядерку" в оккупированном Крыму.

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