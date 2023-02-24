Путина отстранит от власти ближайшее окружение, народного восстания не будет — эксперт

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. И она постоянно растет из-за провалов на фронте.

Об этом сообщает Sky News.

И хотя невозможно спрогнозировать, когда именно российского диктатора отстранят от власти, судя по всему, это произойдет не посредством народного восстания, а заговора близкого окружения, считает военный эксперт.

"Московская элита в большинстве своем состоит из силовиков и военных, это около 20-30 человек. Рано или поздно они его так или иначе сместят. Я в этом уверен", — пояснил Кларк.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.

"Путин думает, что у него все под контролем. Но все диктаторы так считают до определенного момента. Очень трудно предсказать, когда этот момент наступит", — сказал он.

Кто может занять место Путина – читайте в новости.

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