Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для России — FT

За месяц до вторжения в Путин приезжали технократы Набиуллина и Греф

Российские доверенные лица диктатора Владимира Путина предупреждали его о катастрофических последствиях для российской экономики в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет издание Financial Times.

Издание сообщает, что за месяц до начала войны к нему в резиденцию приезжали исполнительный директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба являются технократами в руководстве РФ, поэтому могут честно выражать свое мнение.

Греф во время визита в Путин выступил с докладом, в котором предупреждал о катастрофических последствиях, если ситуация в отношениях с Украиной будет дальше обостряться. В частности, Греф и Набиуллина предупреждали о панике на финансовых рынках и отвержении российской экономики на десятки лет назад.

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В перспективе двух лет падение ВВП они оценивали в 30%, а инфляция может вынудить Центробанк поднимать ключевую ставку до 35%, сокращение реальных доходов ожидалось на уровне 20%.

Также Путина предупреждали, что в результате войны россияне начнут жить гораздо хуже и будут бороться за продукты питания и лекарства, не говоря уже о других потребностях.

Источник издания сообщил, что во время встречи Грефа перерыв Путин и спросил, что может сделать Россия, чтобы избежать западных санкций, на что директор "Сбербанка" ничего не ответил, поскольку понимал, что страны ждет геополитическая катастрофа.

Оба оставили встречу с Путиным так и не узнав, учел ли он их предупреждение и что собирается делать.

"Они были достаточно храбры, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить сообщение. Они не смогли дать единого ответа", — отметил один из источников.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента России дала распоряжение госкорпорациям подготовить положительную повестку дня из новостей и мероприятий, участие в которых мог бы принять Владимир Путин.

Кроме того, мы ранее информировали, что впервые за 10 лет Путин отменил итоговую пресс-конференцию, устраиваемую ежегодно с российскими и иностранными журналистами.

Новости ТСН 19:30 за 16 декабря 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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