Путина поймали на лжи по поводу боев на Херсонщине и потерь среди оккупантов — видео

Президент-диктатор России Владимир Путин пытается скрыть реальные потери солдат своей оккупационной армии. Так, во время так называемой "прямой линии" 14 декабря Путин в очередной раз соврал, заявив о "санитарных потерях" среди россиян в Херсонской области.

Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.

Путин заявил, что на левом берегу Днепра на Херсонщине, под Крынками, якобы были ранены лишь несколько солдат-оккупантов.

"У наших военнослужащих там санитарные потери – три дня назад было шесть человек раненых", — заявил он.

Однако, как видно на видео, "потери" россиян диктатор России явно недооценивает.

Напомним, по данным ISW, россияне перекидывают бронетехнику под Крынки, чтобы выбить оттуда ВСУ.

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