Путина поймали на лжи по поводу боев на Херсонщине и потерь среди оккупантов — видео

Диктатор Владимир Путин лжет о потерях оккупационной армии РФ.
Президент-диктатор России Владимир Путин пытается скрыть реальные потери солдат своей оккупационной армии. Так, во время так называемой "прямой линии" 14 декабря Путин в очередной раз соврал, заявив о "санитарных потерях" среди россиян в Херсонской области.
Видео опубликовал блоггер Денис Казанский.
Путин заявил, что на левом берегу Днепра на Херсонщине, под Крынками, якобы были ранены лишь несколько солдат-оккупантов.
"У наших военнослужащих там санитарные потери – три дня назад было шесть человек раненых", — заявил он.
Однако, как видно на видео, "потери" россиян диктатор России явно недооценивает.
Напомним, по данным ISW, россияне перекидывают бронетехнику под Крынки, чтобы выбить оттуда ВСУ.
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